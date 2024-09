OM : «Tu ne peux pas refuser», il balance tout sur son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2020, l’OM était allé piocher du côté du Maroc et l’Académie Mohammed VI pour s’offrir les services d’Oussama Targhalline. Repéré par le club phocéen, le Marocain a tapé dans l’oeil des Marseillais, qui lui ont alors fait une offre. N’ayant pas hésité une seule seconde, Targhalline a alors dit oui à l’OM et s’est envolé pour le sud de la France.

International marocain, Oussama Targhalline fait aujourd’hui le bonheur du Havre. Cela aurait pu être le cas de l’OM. En effet, c’est le club phocéen qui avait recruté le talent marocain en 2020 en provenance de l’Académie Mohammed VI. Une proposition à laquelle Targhalline ne pouvait tout simplement pas dire non…

« L’OM a envoyé une demande à l’académie pour que je vienne faire un test »

Pour So Foot, Oussama Targhalline a raconté comment il a terminé à l’OM. L’international marocain a alors fait savoir : « Chaque année, on faisait des tournées en France et un jour, on a joué contre l’OM, qui, derrière, a envoyé une demande à l’académie pour que je vienne faire un test. J’y suis allé une semaine, j’ai même fait une séance avec les pros et Villas-Boas. Et ça l’a fait ».

« Au Maroc, l’OM, c’est un truc de fou »

« Il y avait d’autres clubs qui étaient intéressés, en Espagne et en France, mais quand l’OM vient… Tu ne peux pas refuser. Au Maroc, l’OM, c’est un truc de fou », a également révélé Targhalline, passé donc par l’OM entre 2020 et 2023.