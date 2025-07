OM - Transfert d'une star : De Zerbi dit stop !

Très critiqué ces dernières années, Leonardo Balerdi est devenu sous ses ordres de Roberto De Zerbi l’un des piliers de l’Olympique de Marseille. Et tout a changé, puisque l’international argentin a également attiré l’attention des plus grands clubs d’Europe, comme la Juventus de son ancien coach Igor Tudor.

Et pour le moment, l’ OM tient bon. Après les approches de l’ AS Roma de Gian Piero Gasperini , les Marseillais ont en effet résisté aux approches de la Juventus . Il fait dire qu’à Turin, Balerdi a un soutien de taille avec Igor Tudor , qui l’a eu sous ses ordres à Marseille et avec qui il entretiendrait une relation solide. La Gazzetta dello Sport a récemment relancé ce feuilleton, en annonçant que les Bianconeri auraient retenté leur chance en évoquant le défenseur central argentin dans les négociations autour de Timothy Weah .

« La position de l'OM est très claire : Balerdi est invendable »

Mais tout cela semble bel et bien être vain, comme l’a expliqué Fabrice Lamperti. « Balerdi à la Juve ? La position de l'OM est très claire : Balerdi est invendable » a assuré le journaliste de La Provence, lors d’un entretien accordé à TuttoJuve.com. « La direction l'a répété dès le début du mercato et a assuré qu'elle maintiendrait cette position jusqu'au bout, quelles que soient l'importance des offres et l'identité des clubs intéressés. Balerdi a prolongé son contrat jusqu'en 2028 il y a un an, et De Zerbi en a fait son capitaine, son pilier défensif et son attaquant principal. Il est crucial pour l'OM ».