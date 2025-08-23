OM - Transfert bouclé : Grande annonce de la mère de Rabiot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aujourd'hui poussé vers la sortie par l'OM en raison de sa bagarre avec un coéquipier la semaine passée, Adrien Rabiot avait pourtant été très attiré par le projet lorsque Mehdi Benatia l'avait contacté il y a un an. Et Véronique Rabiot, la mère du milieu de terrain tricolore, raconte comment le deal s'était bouclé à cette époque avec l'OM.

L'histoire d'amour entre l'OM et Adrien Rabiot devrait bientôt toucher à sa fin puisque le milieu de terrain de l'équipe de France a été placé sur la liste des transferts suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe la semaine dernière à Rennes. Et pourtant, tout semblait idyllique au départ entre le milieu de terrain tricolore et les dirigeants marseillais comme l'indiqué sa mère, Véronique Rabiot, qui livre les coulisses de son transfert conclu avec l'OM dans les colonnes de La Provence.

« S'il n'y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille » « C'est Benatia qui a convaincu Adrien de venir à Marseille. Quand je lui ai parlé pour la première fois au téléphone, je lui ai dit : "M. Benatia, s'il n'y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille". J'étais opposé à cette idée, ça semblait improbable. J'étais consciente que ça ferait des remous car il a été formé au PSG et y a joué pendant neuf ans », confie la mère d'Adrien Rabiot.