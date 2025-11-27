OM - Transfert à l’étranger : Le coup de cœur de Riolo !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il avait des doutes au moment de son arrivée en provenance de la Juventus l’été dernier, Daniel Riolo est aujourd’hui sous le charme de Timothy Weah. Passeur décisif pour Pierre-Emerick Aubameyang mardi face à Newcastle (2-1), l’international américain plait à l’éditorialiste, quand il est aligné au poste de latéral droit.

Parmi les nombreuses satisfactions à l’OM après la victoire face à Newcastle (2-1) mardi soir en Ligue des champions, on peut notamment souligner la performance de Timothy Weah. Déjà buteur vendredi contre l’OGC Nice, l’international américain (47 sélections) a vu son très bon match ponctué par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang.

« Il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à quatre » Souvent utilisé à différentes positions par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Timothy Weah a joué latéral droit dans une défense à quatre lors des deux derniers matchs de l’OM, en l’absence d’Amir Murillo. Pour Daniel Riolo, c’est sûrement le poste qui lui convient le mieux, en tout cas celui auquel il préfère le voir évoluer.