OM - Transfert à l’étranger : Le coup de cœur de Riolo !

S’il avait des doutes au moment de son arrivée en provenance de la Juventus l’été dernier, Daniel Riolo est aujourd’hui sous le charme de Timothy Weah. Passeur décisif pour Pierre-Emerick Aubameyang mardi face à Newcastle (2-1), l’international américain plait à l’éditorialiste, quand il est aligné au poste de latéral droit.
Parmi les nombreuses satisfactions à l’OM après la victoire face à Newcastle (2-1) mardi soir en Ligue des champions, on peut notamment souligner la performance de Timothy Weah. Déjà buteur vendredi contre l’OGC Nice, l’international américain (47 sélections) a vu son très bon match ponctué par une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang.
« Il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à quatre »
Souvent utilisé à différentes positions par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Timothy Weah a joué latéral droit dans une défense à quatre lors des deux derniers matchs de l’OM, en l’absence d’Amir Murillo. Pour Daniel Riolo, c’est sûrement le poste qui lui convient le mieux, en tout cas celui auquel il préfère le voir évoluer.
« Il est excellent et me plait beaucoup »
« Weah est en train de s’installer et c’est bien car cet été on nous l’avait vendu comme une recrue pour jouer arrière droit, plus dans un couloir, il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à quatre. Il a été bon tout le match, cet été je doutais beaucoup de lui, et franchement il est excellent et me plait beaucoup », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.