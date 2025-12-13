OM : Son transfert capote, il n'en revient pas !

Alexis Brunet

L’été dernier, Bilal El Khannouss était pisté par plusieurs clubs, dont l’OM. Le Marocain a finalement rejoint Stuttgart en toute fin de mercato et il est revenu lors d’une interview accordée à Foot Mercato sur son marché des transferts agité. Le milieu offensif de 21 ans a notamment révélé que certaines équipes avaient finalement décidé de ne pas débourser une certaine somme pour s’offrir ses services, alors qu’elles étaient intéressées.

Après Leicester, Bilal El Khannouss a donc décidé de découvrir la Bundesliga en rejoignant Stuttgart l’été dernier. Un choix surprenant de la part du milieu offensif marocain qui disposait de nombreuses pistes en Angleterre, mais également d’un intérêt de l’OM.

Bilal El Khannouss se livre sur son transfert Finalement, l’OM a donc décidé de ne pas tenter le gros coup Bilal El Khannouss. Ce dernier a d’ailleurs révélé dans un entretien accordé à Foot Mercato que de nombreuses formations n’ont pas souhaité mettre la somme demandée par Leicester lors du dernier mercato estival, bien qu’elles étaient intéressées par son profil. « Je connaissais le coach (de Stuttgart) depuis les Jeux Olympiques. Ça ne s’était pas fait l’été d’avant. Donc j’ai fait une saison à Leicester. Et cet été, ça a été un peu difficile avec la relégation. J’ai eu pas mal d’intérêts de clubs mais du concret seulement de certains clubs qui ont finalement pris la décision de ne pas vouloir mettre une certaine somme sur moi ou quelque chose comme ça. »