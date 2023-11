OM : Riolo se lâche sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la plupart des recrues du dernier mercato peinent encore à convaincre cette saison à l'OM, Daniel Riolo livre un point de vue assez tranché sur la question et pointe du doigt les performances décevantes des nouveaux arrivants de l'été.

L'OM a changé beaucoup de choses lors du dernier mercato estival avec notamment les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia, Joaquin Correa ou encore Renan Lodi, mais la plupart de ces recrues ont encore du mal à s'affirmer sous leurs nouvelles couleurs. Et les observateurs ne s'y trompent pas...

« Quand tu prends que des mecs qui ne sont plus du tout titulaires dans leurs clubs »

Sur les ondes de RMC Sport , dans l'After Foot, Daniel Riolo s'est lâché à ce sujet : « Le recrutement de l’OM ? Quand tu prends que des mecs qui ne sont plus du tout titulaires dans leurs clubs, que tu as limite probablement oublié, c’est quand même compliqué de t’attendre à ce que les gars cassent tout. C’est obligé que dans le panier tu as quelques pommes pourries », estime l'éditorialiste.

Riolo critique Lodi