OM : Riolo balance, le premier transfert de l’été a fuité ?

Ces derniers jours, il est question de la continuité de Roberto De Zerbi à l'OM. Au même titre qu'avec Adrien Rabiot, des discussions sont au programme entre eux et les dirigeants du club marseillais concernant le projet pour la saison prochaine. L'Italien va rester selon Daniel Riolo et l'une de ses premières recrues est connue.

Objectif rempli pour Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le président et le directeur du football de l'OM faisaient d'une qualification en Ligue des champions une nécessité en raison des investissements conséquents effectués depuis un an sur le marché des transferts. Deuxième place sécurisée et place en C1 décrochées en ce mois de mai par le groupe entraîné par Roberto De Zerbi.