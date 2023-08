OM : Retournement de situation pour Guendouzi ?

Jean de Teyssière

Homme fort de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain international français Matteo Guendouzi a été mis au placard par Igor Tudor en deuxième partie de saison et cette année, Marcelino ne semble pas compter sur lui. Face à Reims (2-1), il n'est rentré que sept minutes tandis que contre le FC Metz, il est resté sur le banc. Alors qu'il semblait être sur le départ, de nouveaux éléments viennent relancer sa place dans le onze de Marcelino.

L'aventure de Matteo Guendouzi à l'OM peut être comparée à des montagnes russes. Ayant disputé l'intégralité des rencontres sous Jorge Sampaoli, lui valant d'être sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France, Guendouzi semblait devenir une référence à l'OM pour le poste de milieu de terrain. Puis, sous Igor Tudor, le vice champion du monde 2022 jouait, mais moins, étant plus souvent placé sur le banc. Et sa situation semble encore empirer sous Marcelino, même si une éclaircie pourrait vite arriver.

Guendouzi, proche de la sortie ?

Le milieu de terrain de l'OM, Matteo Guendouzi n'a pas été à son avantage en ce début de saison. Son match cataclysmique face au Panathinaïkos, lors du match retour (2-1, 3-5 t.a.b.), en est l'illustration. Entré en jeu alors que l'OM menait 2-0 et était qualifié pour les barrages, l'ancien Gunner provoque le penalty envoyant son équipe en prolongation et rate son tir au but. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Guendouzi aurait demandé à partir pour l'Italie et la Lazio Rome.

Bientôt une éclaircie pour Guendouzi ?