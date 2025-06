OM - Rabiot : Le transfert à 10M€ activé !

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot fait beaucoup parler de lui en ce moment, avec un possible départ de l’Olympique de Marseille. Son ancien coach Massimiliano Allegri, qu’il a connu à la Juventus par le passé, multiplierait en effet les tentatives pour le convaincre de tout lâcher et de le retrouver à l’AC Milan.

La presse italienne parle en effet d’un possible retour en Italie, pour l’ancien de la Juventus . Son ancien coach Massimiliano Allegri l’aurait en effet appelé pour le convaincre de quitter l’ OM et le retrouver à l’ AC Milan , club qu’il a repris récemment après une année sabbatique. Et le danger est réel, puisque les deux hommes hommes entretiennent une relation très forte. « C'est vrai qu'avec Allegri, je parle de tout, pas seulement de football. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. S'il m'appelle, je serais toujours prêt à parler avec lui ! » avait confié Rabiot , dans un entretien accordé à L’Équipe.

Milan se rabat sur Granit Xhaka

Pour le moment, l’international français semble toutefois disposé à rester à l’OM, au moins une saison de plus. C’est le message envoyé par Marseille et de l’autre côté des Alpes, on l’aurait compris. Gianluca Di Marzio nous apprend en effet que l’AC Milan aurait activé d’autres options pour renforcer son milieu de terrain et ainsi oublier Adrien Rabiot. Un transfert autour des 10M€ pourrait ainsi se boucler avec le Bayer Leverkusen, pour Granit Xhaka. Mais ce n’est pas tout puisque d’autres devraient suivre, avec Samuele Ricci du Torino ou encore Ardon Jashari du Club Bruges.