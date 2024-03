OM : Mourinho lâche un indice sur son retour !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, plusieurs noms sont annoncés pour prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas de José Mourinho qui n’a plus de club depuis son départ de l’AS Roma en janvier dernier et qui aimerait très vite retrouver un poste.

Tous les rêves sont permis à quelques mois du mercato estival, même les plus fous. Ainsi, plusieurs sources ont laissé entendre que l’OM pourrait bien se tourner vers l’un des coachs les plus connus pour la saison prochaine, qui n’est autre que José Mourinho. Sans club, le Portugais souvent lié au PSG pourrait se lancer son premier défi en Ligue 1.

Surprise pour l'OM, un renfort arrive ? https://t.co/ULX8AVpZDV pic.twitter.com/FS4iYsjh8l — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Je n'ai pas besoin de me reposer ou de réfléchir comme cela arrive habituellement... Je suis prêt »

Dans un long entretien accordé à Fabrizio Romano et publié ce mardi sur les réseaux sociaux, le Special One a annoncé qu’il souhaite retrouver un club dès cet été. « Je suis prêt à revenir. Je n'ai pas besoin de me reposer ou de réfléchir comme cela arrive habituellement... Je suis prêt » a déclaré Mourinho. « Je me sens fort, je me sens bien, je suis vraiment prêt. Mais je ne veux pas faire le mauvais choix. Je dois être patient. Mon objectif est de recommencer l'été prochain ».

« Entraîner une équipe nationale est un objectif pour moi »