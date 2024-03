Annoncé à l'OM, José Mourinho sort du silence !

Axel Cornic

Sans club depuis le 16 janvier et son départ de l’AS Roma, José Mourinho a été lié à plusieurs clubs à travers l’Europe, dont l’Olympique de Marseille. Et ça tombe bien, puisque dans un entretien publié ce mardi, le Special One a annoncé sa volonté de retrouver un poste dans le monde du football.

Il ne faisait pas bon être entraineur de l’OM cette saison. Aucun n’a duré très longtemps et Jean-Louis Gasset, récemment arrivé pour remplacer Gennaro Gattuso, ne devrait qu’assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Ainsi, les débats s’enflamment déjà autour de l’identité de son potentiel successeur...

OM : Un «héros» fait son grand retour, il jubile https://t.co/snLDCtQuks pic.twitter.com/BpAU3Opj7n — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

La folle rumeur Mourinho

Plusieurs noms ont été évoqués, mais il y en a un qui a évidemment attiré l’attention, avec José Mourinho. Il faut dire que le technicien portugais de 61 n’a pas de club actuellement, puisqu’il a été écarté par l’AS Roma après avoir pourtant fait deux finales européennes en deux saisons au club, dont une gagnée en Ligue Europa Conference ! Il a depuis été remplacé par Daniele De Rossi, qui réalise des choses surprenantes pour sa première expérience à la tête d'un gros projet.

« Je me sens fort, je me sens bien, je suis vraiment prêt »