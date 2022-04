Foot - Mercato - OM

OM - Malaise : Guendouzi monte au créneau pour Sampaoli !

Publié le 3 avril 2022 à 23h30 par La rédaction mis à jour le 3 avril 2022 à 23h32

Si le jeu mis en place par Jorge Sampaoli est régulièrement critiqué par les supporters de l’OM, Matteo Guendouzi semble quant à lui s’en réjouir.

Alors que l’Olympique de Marseille obtient de bons résultats depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, les choix tactiques de l'Argentin sont régulièrement pointés du doigt. En effet, les supporters de l’OM critiquent souvent le jeu mis en place par l’entraineur de 62 ans, reprochant que certains joueurs ne comprennent parfois pas ce qu’il attend d’eux. Toutefois, Matteo Guendouzi ne semble pas de cet avis, et pense que les Olympiens produisent un très bon jeu.

« Il y a un très beau jeu et il n'y est pas pour rien, ça, c'est sûr »