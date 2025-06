OM : L’incroyable vengeance organisée avec le PSG !

Alors que la rivalité entre l’OM et le PSG n’empêche pas les joueurs d’évoluer dans les deux clubs, ça vaut aussi pour certains employés. En effet, Yann Guerin, attaché de presse, a rejoint le club de la capitale après avoir travaillé pour la formation olympienne. Et s’il a choisi de débarquer à Paris, c’est aussi pour se venger d'une certaine manière de l’OM, qu’il avait quitté dans de mauvaises conditions. Explications.

Le départ de l’ OM a donc été difficile pour Yann Guerin et ce n’est donc pas un hasard s’il a par la suite rebondi au PSG . En effet, tout cela serait le fruit d’une vengeance comme confié par le principal intéressé : « Dans ma tête, moi je suis un fan de l’OM depuis petit, tu perds ton premier amour quoi. Tu es énervé, déçu. Tu as tout un tas de sentiments qui te passent par la tête et tu te dis, quelle serait la meilleure façon de faire chier l’OM entre guillemets, c’est d’aller au PSG. Là, pour le coup, toutes les planètes se sont alignées à 100% ».

« Le club m’appelle et ça se fait hyper vite »

« C’est mon meilleur ami d’enfance que j’embauche à l’OM à la base qui me dit qu’il a parlé avec l’attaché de presse du PSG qu’il va partir, que la place est libre, il m’appelle et me met sur le coup. Derrière, le club m’appelle et ça se fait hyper vite. C’est un énorme concours de circonstances qui fait qu’un an après mon départ de l’OM, j’arrive au PSG », a enchainé Yann Guerin.