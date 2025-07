OM - Le transfert qui capote : «J’ai donné ma parole»

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, Facundo Medina était déjà courtisé par le club phocéen lors du dernier mercato hivernal. Mais le défenseur central argentin n'avait pas donné suite à l'époque, lui qui avait donné sa parole aux dirigeants lensois qu'il terminerait la saison comme il l'a confié lors de sa conférence de presse de présentation à l'OM.

L' OM a enfin réussi à attirer Facundo Medina (26 ans) dans ses rangs cet été, alors que le défenseur argentin gaucher figurait déjà sur la short-list de Medhi Benatia l'hiver dernier. Le directeur sportif marseillais avait tenté une approche à l'époque pour tenter de signer Medina , mais ce dernier avait d'ores et déjà annoncé au RC Lens qu'il terminerait la saison dans le Nord. L'international argentin a donc rallié l' OM cet été sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 18M€, et il a livré les coulisses du transfert mercredi lors de sa conférence de presse de présentation.

« J'avais donné ma parole au Racing »

« J'ai parlé avec mon agent dès le début de l'hiver, pendant le mercato hivernal, et je lui ai expliqué que j'avais donné ma parole au Racing Club de Lens, que je ne voulais pas quitter le club en cours de saison. Ensuite, j'ai terminé la saison et suis parti avec l'équipe nationale. Après cela, mon agent m'a contacté à la fin des compétitions, je ne me rappelle plus exactement quand, mais c'était début juillet. Et c'est là que tout a commencé. C'est tout, on a continué. Je suis content d'être arrivé ici », annonce Facundo Medina sur son premier transfert avorté à l'OM l'hiver dernier.