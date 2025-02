OM : Le transfert parfait est annoncé ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille est dans une dynamique de refonte d’effectif importante, en attestent les 12 recrues de l’été dernier et les 4 renforts hivernaux. Amar Dedic en fait partie et pourrait être qualifié de surprise du chef capable de se muer en coup de maître de la part de l’OM.

Il était attendu cet hiver qu’un attaquant de pointe vienne remplacer Elye Wahi transféré à l’Eintracht Francfort au vu du coup de pression mis par Roberto De Zerbi en conférence de presse sur la nécessité de voir un remplaçant à Wahi intégrer l’effectif de l’OM. Amine Gouiri est arrivé.

Raspadori à l’OM ? L’agent est dans tous ses états ! Une piste qui aurait pu changer la donne pour De Zerbi 🔥

«Le coach et l’OM ont fait un très bon choix»

Même son de cloche pour le recrutement d’Ismaël Bennacer après l’annonce du départ d’Ismaël Koné de la bouche de Roberto De Zerbi. Cependant, la venue d’Amar Dedic, ex-défenseur du RB Salzbourg prêté avec option d'achat par le club autrichien, est une surprise qui est plus que bienvenue d’après Faruk Hadzibegic. « Le coach et l’OM ont fait un très bon choix. Ils ont pris un grand professionnel, un garçon pétri de qualités et plein d’ambition. Il peut se faire sa place à l’OM ».

«La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l’ambiance marseillaise»

Ancien sélectionneur d’Amar Dedic avec la Bosnie, Hadzibegic annonce du très lourd via La Provence aux supporters de l’OM. « Il est très bien éduqué, respecté par ses partenaires et respectueux des anciens. La pression ne lui fait pas peur, il va se fondre dans l’ambiance marseillaise et ça va lui plaire ! Il va bien s’entendre avec les supporters de l’OM ! Je fais confiance à Roberto De Zerbi pour lui donner la discipline, l’exigence italienne ».