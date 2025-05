OM : Le transfert choc qui se prépare !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Capitaine avant que le brassard ne revienne à Leonardo Balerdi cette saison, Valentin Rongier serait sur le départ de l’OM. Alors que Medhi Benatia avait évoqué une prolongation, les discussions en ce sens seraient au point mort et le milieu de terrain âgé de 30 ans, arrivé à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, pourrait quitter le club cet été.

« Roberto De Zerbi y tient aussi absolument. » Au mois de février dernier, Medhi Benatia avait évoqué l’avenir de Valentin Rongier auprès de L'Équipe. Le milieu de terrain âgé de 30 ans arrive à un an de la fin de son contrat, en juin 2026, et le directeur du football de l’OM avait alors exprimé son souhait de le prolonger, une envie partagée par Roberto De Zerbi.

Ça sent la fin pour Rongier à l’OM

« Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C'est un joueur que j'adore, dans l'équilibre d'équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c'est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument. Je l'ai vu blessé, ma première période ici correspond à cette période de convalescence pour lui, et je sais à quel point il a manqué l'année dernière dans cette équipe. Il a travaillé énormément, il est revenu, avec plein de doutes au départ, par rapport au genou, allait-il pouvoir revenir à ce niveau-là ? », avait déclaré Medhi Benatia, mais quelques mois plus tard, la tendance aurait changé.

Monaco et Nice sur les rangs pour le récupérer

En effet, comme indiqué par La Minute OM, les négociations entre l’OM et Valentin Rongier pour une prolongation seraient au point. Ce que confirme But Football Club, ajoutant que l’AS Monaco et l'OGC Nice seraient intéressés à l’idée de récupérer l’ancien joueur du FC Nantes. Des clubs anglais seraient également sur le coup. Valentin Rongier, absent ce samedi pour la réception de Rennes en raison d’un problème aux adducteurs, a donc peut-être joué son dernier match avec l’OM le week-end dernier face au Havre (1-3).