OM : Le transfert «astronomique» rêvé pour cet été !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'avenir d'Azzedine Ounahi, sous contrat avec l'OM jusqu'en 2027 et prêté l’été dernier, suscite des interrogations après une saison réussie au Panathinaikos, qui envisage de lever sa clause malgré son coût (11,5 M€). Le milieu de terrain marocain de 25 ans a été élu meilleur de la saison en Grèce.

« Ounahi a été le plus régulier sur la saison »

Une déterminée justifiée par les excellentes prestations d’Azzedine Ounahi, élu meilleur joueur de la saison. « C’est mérité, estime Mathieu Lumineau. Il a été plus souvent régulier alors qu’il y avait une forte concurrence : Ioannidis, Tête, Bakasetas, Pellistri, Djuricic, entre autres. Mais Ounahi a été le plus régulier sur la saison. Il a été excellent dans les gros matchs, inscrivant 2 buts face au PAOK en play-offs et 1 face à l’AEK, provoquant également des penaltys. (...) Son adaptation a été progressive. On voyait au début qu’il manquait de rythme, mais dès qu’il l’a eu, il a explosé. La Grèce lui a permis de s’exprimer beaucoup plus facilement. Il a retrouvé du plaisir, et on le voyait sur le terrain. Techniquement, il était au-dessus de la moyenne. »