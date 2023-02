OM : Le recrue star du mercato raconte son transfert

La rédaction

Arrivé l’été dernier, Alexis Sanchez est rapidement devenu un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, certains en Italie regrettent son départ de l’Inter ou il ne jouait plus beaucoup, mais l’international chilien de 34 ans semble plus qu’heureux d’avoir posé ses valises dans le sud de la France.

C’est un nouveau coup de maître signé Pablo Longoria. Avec Arkadiusz Milik parti en prêt à la Juventus, le président de l’OM se devait de frapper fort en attaque et c’est chose faite avec Alexis Sanchez, devenu le véritable fer de lance de l’attaque marseillaise.

« Souvent, des anciens coéquipier de l’Inter me disent que j’aurais encore pu être utile à l’équipe »

Dans un long entretien accordé à Sky Sport Italia , le Chilien est revenu sur son départ de l’Inter, lors de l’été 2022. « Souvent, des anciens coéquipier de l’Inter me disent que j’aurais encore pu être utile à l’équipe et ne comprennent pas vraiment mon départ » a expliqué Sanchez. « Mais c’est le football, moi je voulais tout simplement jouer plus ».

« Je suis à Marseille et je suis heureux »