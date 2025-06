OM : Le mercato débloqué par des recruteurs surprises ?

Ça y est, le mercato de l'OM est en train de s'accélérer. Et pour ses premiers recrutements, le club phocéen a décidé de prendre l'accent anglais. En effet, Angel Gomes, en fin de contrat avec le LOSC, s'est a posé ses valises à Marseille et voilà qu'un autre Britannique l'imite en la personne de CJ Egan-Riley. Deux coups pour lesquels l'OM a pu compter sur des aides précieuses.

La colonie anglaise se renforce du côté de l'OM . La saison dernière, Roberto De Zerbi pouvait compter sur Mason Greenwood et Jonathan Rowe dans son vestiaire. Un groupe anglophone qui va désormais enregistrer les arrivées d' Angel Gomes et CJ Egan-Riley . Cela fait donc deux nouveaux Britanniques à l' OM après Mason Greenwood et Jonathan Rowe , qui ne seraient visiblement pas étrangers à l'arrivée de leurs compatriotes.

« Si Gomes vient, je suis sûr que Greenwood y est pour quelque chose »

Du côté de l'OM, on devrait dire merci à Mason Greenwood et Jonathan Rowe pour ces premiers coups du mercato. En ce qui concerne l'ancien de Manchester United, il aurait pourrait avoir fait marcher ses liens avec Angel Gomes pour le convaincre de débarquer à Marseille. C'est ce qu'avait expliqué Enzo Sauvage pour La Provence : « Si Gomes vient, je suis sûr que Greenwood y est pour quelque chose, il a dû lui dire que jouer au Vélodrome était un truc de fou. Ils avaient une bonne complicité, une vraie connexion. Je me souviens d'un match où Greenwood avait marqué le premier but, Gomes le second d'une panenka sur penalty ».