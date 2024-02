OM : Le départ de Gattuso est annoncé

Hugo Chirossel

Déjà cible des critiques depuis quelques semaines, la position de Gennaro Gattuso est encore plus fragilisée depuis dimanche soir et la défaite de l’OM sur la pelouse de Brest (1-0). De là à imaginer un départ du technicien italien, arrivé en septembre dernier à Marseille ? D’après certaines rumeurs, ce serait une possibilité.

Battu sur la pelouse de Brest dimanche soir (1-0), l’OM a très certainement dit adieu à ses espoirs de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Au-delà des résultats, c’est le contenu des matchs qui interpelle et les choix tactiques de Gennaro Gattuso.

L’OM touche le fond, Gattuso craint une catastrophe https://t.co/PGIAbfgZMQ pic.twitter.com/dkGJfPlUtk — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Gattuso marqué après la défaite à Brest

Arrivé en septembre dernier pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso n’a jamais réussi à apposer sa patte sur cette équipe de l’OM. Le technicien italien a paru particulièrement désabusé et marqué par la défaite des siens dimanche soir au stade Francis Le Blé. En pleine crise, Marseille pourrait alors décider de s’en séparer prématurément.

Gattuso sur la sellette ?