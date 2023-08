OM : La nouvelle annonce de Griezmann qui va enflammer Marseille

Thibault Morlain

Suite aux arrivées de Geoffrey Kondogbia et Renan à l’OM en provenance de l’Atlético de Madrid, sur la Canebière, on s’est alors mis à rêver d’Antoine Griezmann. Il faut dire que par le passé, l’international français a fait part à plusieurs reprises de son attachement pour le club phocéen. Toutefois, ce n’est pas cet été que Griezmann viendra à l’OM. Pour autant, des propos du joueur des Colchoneros risquent de rajouter de l’huile sur le feu. Explications.

Cet été, Pablo Longoria a fait jouer ses contacts à l’Atlético de Madrid pour aller piocher au sein de l’effectif de Diego Simeone. Ainsi, ce sont Geoffrey Kondgobia et Renan Lodi qui ont quitté les Colchoneros pour la Canebière. Suite à cela, le nom d’Antoine Griezmann s’est retrouvé au coeur de certains rêves à l’OM…

« Allez l’OM »

Invité d’un live Twitch avec Jérémy Berrie, Geoffrey Kondogbia a vu Antoine Griezmann lui adresser un message suite à son départ de l’Atlético de Madrid pour l’OM. « J’espère que tu vas bien. Juste pour te dire que j’étais très fier et très heureux de partager des moments dans le vestiaire, en dehors du terrain, sur le terrain avec toi. Je te souhaite le meilleur à Marseille. Et puis je t’attends à Madrid si tu as un ou deux jours, passes à la maison. Tu es le bienvenu. Force à toi, grosse saison », a d’abord lâché le champion du monde. Mais ce sont surtout les derniers mots de Griezmann qui risquent de faire parler à l’OM puisqu’il a conclu par : « Et allez l’OM » .

« Un bon gars »