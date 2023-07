OM : La mèche est vendue pour le transfert de ce crack

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimitri Payet et Bartug Elmaz ne se sont pas rendus en Allemagne pour participer au stage de préparation. Le premier est resté à Marseille aux côtés de sa famille et devrait intégrer très vite le groupe de Marcelino. Mais pour le joueur turc, la situation est différente. Arrivé il y a un an, il serait en instance de départ.

Ce lundi, l'OM a débuté son stage de préparation en Allemagne. Mais deux joueurs manquent à l'appel : Dimitri Payet et Bartug Elmaz, le jeune milieu de terrain. Ce lundi, le club marseillais a très vite publié un communiqué pour justifier l'absence de l'international français.





L’OM boucle un transfert historique, il passe aux aveux https://t.co/shYZtLThIA pic.twitter.com/Am8GexlFtN — le10sport (@le10sport) July 16, 2023

L'OM évoque un souci personnel pour Payet

« Pour des raisons personnelles, Dimitri Payet n'a pas pu partir en stage en même temps que le reste du groupe, ce lundi après-midi. Le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens » a expliqué l'OM.

La donne est différente pour Elmaz