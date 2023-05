OM : La gros aveu de Guendouzi, son transfert prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa situation a bien évolué à l'OM, Mattéo Guendouzi confirme avoir discuté avec Javier Ribalta au sujet de son avenir. Conscient de ne plus totalement être dans les plans d'Igor Tudor, le milieu de terrain annonce qu'il y a aura d'autres discussions cet été en marge de son éventuel transfert.

C'est un déclassement qu'il était difficile de prévoir en début de saison. Titulaire inamovible durant la première partie de saison, Mattéo Guendouzi n'est plus que remplaçant à l'OM. Une situation qui pourrait le pousser à partir cet été alors qu'Aston Villa souhaiterait le recruter. Et l'international français confirme d'ailleurs des discussions avec sa direction.

Guendouzi confirme les discussions avec Ribalta

« Oui, j'ai eu une discussion avec Ribalta. Comme beaucoup de joueurs ont des discussions avec leur directeur sportif. La discussion restera privée. Mais j'ai toujours été sincère, qui dit les choses en face. C'est une discussion normale, comme peu ont des discussions avec leur directeur. Je ne ferai jamais passer mon cas personnel avant celui de l'équipe. Mais c'est une discussion totalement normale », lance-t-il devant les médias, avant de poursuivre.

«Il y aura des discussions cet été»