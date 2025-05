OM - Jonathan David : C'est confirmé pour son prochain club !

Alors que l’OM cherchait un nouveau buteur pour renforcer son attaque en vue de la Ligue des champions, la piste menant à Jonathan David semble s’éteindre. Le Canadien, libre en juin, serait proche de s’engager avec Naples. Une cible de moins pour Longoria et Benatia, qui devront se tourner vers une autre option pour leur attaque.

Après le départ d ’Elye Wahi cet hiver, les dirigeants de l’ OM voulaient absolument se renforcer au poste de numéro 9. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont alors dépensé 22 M€ pour s’attacher les services d’ Amine Gouiri , un pari réussi puisqu’en 14 rencontres sous les couleurs de l’ OM , l’international algérien a inscrit 10 buts. Un renfort qui a notamment permis à l’ OM de terminer sur la deuxième marche du podium, derrière le PSG , et de décrocher sa tant désirée place pour la prochaine Ligue des champions.

L’ OM recherchait toujours un numéro neuf pour se renforcer encore davantage durant ce mercato d’été et a alors pensé à l’international canadien Jonathan David . Cependant, si l’on en croit les informations du journaliste Sacha Tavioleri , Jonathan David serait confiant quant à la conclusion d'un accord avec le SSC Napoli . Libre de tout contrat en juin prochain, le buteur lillois souhaiterait rejoindre les récents champions d’Italie. Fin du dossier donc pour Medhi Benatia et Pablo Longoria , qui ne verront pas Jonathan David déplier ses bagages sur la Canebière.

Fin de dossier pour l’OM

Une révélation qui va dans le sens de nos informations. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant canadien ne signera pas à l’OM cet été. L’agent de Jonathan David a expliqué à Pablo Longoria que son joueur ne souhaitait pas rester en France, et que Naples était le club le plus engagé sur le dossier. Le buteur, un temps pisté par l’OM, regarderait toutefois encore les offres en provenance de la Premier League et d’Espagne.