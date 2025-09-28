OM : «J'en avais marre», il se lâche sur son transfert !

Âgé de 31 ans aujourd'hui, Larry Azouni évolue loin des radars dans le club de Dibba Al-Hisn aux Emirats arabes unis. L'ancien international tunisien a débuté sa carrière à l'OM, où il a été formé. Mais à l'époque, il était âgé de 18 ans à peine et n'a pas pu se faire une place dans l'équipe première. Une situation qui ne lui plaisait pas du tout.
Appelé lors d'un match en Ligue Europa pour sa seule apparition avec l'OM chez les pros, Larry Azouni pensait pouvoir profiter de quelques occasions pour gratter du temps de jeu malgré son jeune âge, surtout que le club ne jouait plus rien. Mais il n'a pas eu cette chance et il a dû prendre son mal en patience jusqu'à son transfert.
Larry Azouni déçu, il quitte l'OM
Sous les ordres d'Elie Baup pour la saison 2012-2013, Larry Azouni ne voit pas sa situation évoluer. Il continue de jouer avec la réserve de l'OM, ce qui le pèse un peu. « La saison suivante, en 2012/13, vous vivez de l’intérieur l’épopée vers la deuxième place sous les ordres d’Élie Baup. Pas tellement. Le changement de coach a tout changé. Deschamps me préférait moi, Baup préférait Raffidine Abdullah, qui a beaucoup joué cette saison-là. Même aux entraînements, c’était rare que j’y sois alors que j’en avais fait beaucoup la saison précédente sous Deschamps. Lors de la préparation, Baup me met latéral droit… Je n’ai pas été mauvais sur les matchs de préparation, mais bon. Raffidine a fait de bons matchs au milieu et n’a plus quitté le groupe, moi pas, sauf pour quelques entraînements. J’étais déçu, j’ai lâché un peu. J’en avais marre de jouer en réserve. Cette saison-là, c’est l’équipe de France U19 qui me sauve. J’étais d’ailleurs en fin de contrat. José Anigo m’avait dit qu’il y avait eu trop de hauts et de bas et ne m’avait pas proposé de contrat pro. Mais arrive l’Euro U19 et là, au bout du deuxième match, il m’appelle et me dit qu’il faut qu’on rediscute ! » confie-t-il à Top Mercato.
Un départ rapidement décidé à l'OM
La saison suivante, Larry Azouni finit par être prêté au FC Lorient avant de s'envoler vers Nîmes. Il enchaînera ensuite plusieurs clubs entre la Belgique, le Portugal ou encore la Tunisie avant de se retrouver aux Emirats arabes unis. « Si c'était dur de partir ? Non, parce que je savais que je n’allais pas jouer. Quand je rentre de l’Euro U19, en 2013, Elie Baup allait entamer sa deuxième saison avec Franck Passi comme adjoint. On était très proche parce c’était mon coach en réserve et c’est lui qui m’avait lancé. Il m’avait clairement dit que le mieux pour moi, c’était que je parte en prêt, que je n’aurais pas beaucoup de temps de jeu en Ligue 1. J’avais aimé cette franchise. Je ne voulais plus jouer en réserve » poursuit-il.