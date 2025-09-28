OM : «J'en avais marre», il se lâche sur son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Âgé de 31 ans aujourd'hui, Larry Azouni évolue loin des radars dans le club de Dibba Al-Hisn aux Emirats arabes unis. L'ancien international tunisien a débuté sa carrière à l'OM, où il a été formé. Mais à l'époque, il était âgé de 18 ans à peine et n'a pas pu se faire une place dans l'équipe première. Une situation qui ne lui plaisait pas du tout.

Appelé lors d'un match en Ligue Europa pour sa seule apparition avec l'OM chez les pros, Larry Azouni pensait pouvoir profiter de quelques occasions pour gratter du temps de jeu malgré son jeune âge, surtout que le club ne jouait plus rien. Mais il n'a pas eu cette chance et il a dû prendre son mal en patience jusqu'à son transfert.

Larry Azouni déçu, il quitte l'OM Sous les ordres d'Elie Baup pour la saison 2012-2013, Larry Azouni ne voit pas sa situation évoluer. Il continue de jouer avec la réserve de l'OM, ce qui le pèse un peu. « La saison suivante, en 2012/13, vous vivez de l’intérieur l’épopée vers la deuxième place sous les ordres d’Élie Baup. Pas tellement. Le changement de coach a tout changé. Deschamps me préférait moi, Baup préférait Raffidine Abdullah, qui a beaucoup joué cette saison-là. Même aux entraînements, c’était rare que j’y sois alors que j’en avais fait beaucoup la saison précédente sous Deschamps. Lors de la préparation, Baup me met latéral droit… Je n’ai pas été mauvais sur les matchs de préparation, mais bon. Raffidine a fait de bons matchs au milieu et n’a plus quitté le groupe, moi pas, sauf pour quelques entraînements. J’étais déçu, j’ai lâché un peu. J’en avais marre de jouer en réserve. Cette saison-là, c’est l’équipe de France U19 qui me sauve. J’étais d’ailleurs en fin de contrat. José Anigo m’avait dit qu’il y avait eu trop de hauts et de bas et ne m’avait pas proposé de contrat pro. Mais arrive l’Euro U19 et là, au bout du deuxième match, il m’appelle et me dit qu’il faut qu’on rediscute ! » confie-t-il à Top Mercato.