OM : «J’ai été maladroit», une célébrité fait son mea culpa après la polémique !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a accueilli Mason Greenwood (22 ans) et l’a présenté à la presse vendredi. Le transfert de l’été, polémique, du côté de la cité phocéenne avait engendré un commentaire qui a fait réagir de la part de M.Pokora. Au vu de l’ampleur prise à la suite de ses propos, le chanteur s’est excusé sur les réseaux sociaux.

Jeudi, l’OM a officialisé le transfert à 31,6M€ de Mason Greenwood (22 ans). Et ce, quand bien même cette opération a été critiquée notamment par le maire de Marseille Benoît Payan qui n’en voulait pas à cause des violences conjugales et des tentatives de viols de Greenwood envers sa compagne Harriet Robson avec qui il a accueilli une jeune fille en ce mois de juillet.

«Mon commentaire aurait dû commencer par ça»

Dans le cadre de l’annonce du transfert de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, M.Pokora, chanteur français et supporter de l’OM, s’était enflammé sur X en tenant, entre autres, les propos suivants. « Le seul endroit qu’on jugera, c’est le rectangle vert. Le reste, ce n’est pas de notre ressort. Sa rédemption, il la doit à sa femme et ses proches… par à nous ».

Un discours qui a été grandement relayé et pointé du doigt, obligeant ainsi le principal intéressé à publier un message d’excuse en Story Instagram vendredi. « J’ai été maladroit sur mon commentaire concernant l’arrivée de Greenwood à Marseille. Les interprétations faites ne reflètent pas du tout ma pensée. C’est pour cela que je l’avais rapidement supprimé. Évidemment que je condamne fermement et ne tiens pas à banaliser toutes formes de violences faites aux femmes ! Et mon commentaire aurait dû commencer par ça ».

«J’ai réagi peut-être naïvement en père de famille»

Afin de justifier son message initial, M.Pokora a souligné son souhait de ne pas s’immiscer dans le chemin de rédemption du joueur envers sa compagne et sa fille. « Contexte. Sachant que depuis cette histoire ils se sont remis ensemble et que le couple a depuis accueilli une petite fille. Dans mon message, je disais simplement que ce n’est pas à nous de juger ce qu’il se passe aujourd’hui entre eux. Et de ne pas les laisser avancer sereinement dans ce chemin de reconstruction avec cette petite fille au milieu. Telle était ma pensée. J’ai réagi (peut-être naïvement) en père de famille. Il ne s’agissait en aucun cas de banaliser ce qu’il avait fait. Mes excuses aux personnes blessées ».