OM : «Incroyable», il jubile après son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pisté par l'OM cet été, Nayef Aguerd a fini par rejoindre le club en toute fin de mercato. L'international marocain s'est même offert le luxe de marquer un but pour son premier match sous le maillot marseillais lors de la victoire 4-0 face au FC Lorient vendredi. Une belle soirée qui l'a enchanté.

Pour renforcer son secteur défensif, l'OM avait coché plusieurs noms sur le mercato. Nayef Aguerd, qui évoluait à West Ham depuis 2022, semblait intéresser les dirigeants du club. Le Marocain de 29 ans a été recruté et il compte bien s'illustrer à Marseille. L'OM vise bien sûr les sommets.

Aguerd ravi pour ses débuts à Marseille Après un début de saison délicat, l'OM n'a pas raté son retour de trêve internationale. Les hommes de Roberto De Zerbi ont largement dominé Lorient et Nayef Aguerd était titularisé pour sa première. « Incroyable, incroyable. J'espère qu'on va continuer sur cette voie. Je suis content pour les joueurs, ils m'ont bien accueilli. C'est comme si j'étais là depuis longtemps. La saison est longue, on aura besoin de tout le monde. Franchement, merci pour le soutien » a-t-il réagi sur la pelouse juste après le match d'après une vidéo postée par l'OM.