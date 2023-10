OM : Il refuse le poste d’entraîneur en direct !

La rédaction

Le successeur de Marcelino a été déniché. Après le refus de Christophe Galtier, l'OM a jeté son dévolu sur Gennaro Gattuso, qui a fait ses débuts ce samedi à l'occasion de la rencontre face à l'AS Monaco. Mais certains supporters, notamment fans de l'After Foot, ont interpellé Rolland Courbis. Mais le coach n'a pas l'intention de reprendre du service.

Le successeur de Marcelino n'est pas Christophe Galtier. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'ancien du PSG a refusé le poste d'entraîneur de l'OM. Finalement, c'est Gennaro Gattuso, qui s'est assis sur le banc marseillais ce samedi. Pour ses débuts, le champion du monde 2006 s'est incliné face à l'AS Monaco (3-2).

«Il m’a massacré», il balance sur l’entraîneur de l’OM https://t.co/jhIjyG3WKB pic.twitter.com/DPw2CgwuZd — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Courbis interpellé par un supporter à l'antenne

Une rencontre commentée par l'équipe de l' After Foot sur RMC et notamment par Rolland Courbis. Et justement, l'un des auditeurs a profité de sa présence sur le plateau pour lui envoyer un message. « C oach, reviens ! Fais quelque chose » a -t-il annoncé ce samedi.

« Je n’ai plus la patience »