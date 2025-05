OM : Il annule son transfert au dernier moment à cause de son fils ?

Alexis Brunet

Il y a peu, Kevin Gameiro a décidé de mettre un terme à sa carrière. L’attaquant aura eu une belle carrière, que cela soit en France au PSG ou bien à Lorient, mais également à l’étranger à Séville ou à l’Atlético de Madrid. L’ancien international français aurait également pu passer par l’OM, mais c’est son fils qui l’en a dissuadé.

Le 16 mars dernier, Kevin Gameiro annonçait avoir décidé de raccrocher les crampons après une longue et belle carrière de près de 20 ans. Le buteur se sera fait un nom en France grâce à ses passages au PSG, à Lorient ou bien à Strasbourg, mais il a également brillé à l’étranger. L’attaquant a longtemps fait trembler les filets en Liga, que cela soit à Séville, à l’Atlético de Madrid ou bien à Valence.

Gameiro aurait pu rejoindre l’OM

Après la fin de son aventure à Valence, Kevin Gameiro avait fait le choix de revenir en Ligue 1 au sein de son club formateur, le RC Strasbourg. Toutefois, l’attaquant aurait également pu rejoindre une autre formation française, puisqu’il était en discussion avec l’OM, comme il l’a révélé lors de son passage dans RMC Mercato. « Pablo Longoria a essayé de me faire venir, il a failli (sourire). Il a failli parce qu’à ce moment-là, je sors d’une année merdique à Valence. Je voulais retrouver un club avec de la passion. J’avais un club en Turquie qui me donnait beaucoup d’argent mais qui ne me faisait pas rêver. Et j’avais l’OM, un très grand club français, avec un salaire très bien payé. Il y avait aussi Pablo, qui était là. Il y avait aussi Sampaoli, que j’avais côtoyé à Séville. J’avais cette confiance en eux, au-delà du club, qui a failli me faire changer d’avis. »

Gameiro a refusé l’OM à cause de son fils

Finalement, Kevin Gameiro n’aura donc pas évolué à l’OM, mais le club phocéen lui faisait beaucoup envie. C’est finalement une discussion avec son fils qui a convaincu l’attaquant passé par le PSG de ne pas s’engager avec Marseille. « J’ai des enfants. À ce moment-là, le grand avait 12 ans. On sait que ça peut être compliqué à l’école. C’est lui qui m’a permis de prendre une décision, on va dire. En rigolant, je lui avais dit: ‘Tu sais qu’on va peut-être signer à Marseille. Il faudra porter le maillot de Marseille à la signature.’ Et là, il me regarde et il me dit : ‘Papa, jamais de la vie je ne porterai ce maillot’. J’ai dit: ‘Ok, d’accord, j’ai compris’. Donc j’ai appelé Pablo et je lui ai expliqué. Je lui ai dit : ‘Je ne vais pas venir à Marseille, parce que je sais que je ne vais pas être bien. Je ne veux pas vous faire faux bond’. Même si au niveau du salaire et de la renommée, c’est un très grand club, je n’allais pas être au top, donc j’ai décidé de décliner l’offre. Et à ce moment-là, je n’avais rien. » Finalement, l’ancien international français avait rebondi à Strasbourg par la suite.