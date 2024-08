OM : Il annonce du très lourd après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est maintenant officiel : Ismaïla Sarr a quitté l’OM pour rejoindre Crystal Palace. Le Sénégalais ne sera donc resté qu’un an à Marseille et le voilà de retour en Angleterre, s’était engagé avec les Eagles. A peine arrivé dans son nouveau club, Sarr a annoncé la couleur et il a promis du très lourd en tant que nouveau joueur de Crystal Palace.

Suite à la prise de fonction à l’OM comme entraîneur, Roberto De Zerbi a désigné plusieurs joueurs indésirables. Tandis que certains sont toujours au sein du loft phocéen, d’autres sont partis lors de ce mercato estival. C’est le cas d’Ismaïla Sarr depuis ce jeudi. Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de Watford, le Sénégalais est retourné en Angleterre, ayant signé un contrat avec Crystal Palace.

« Je suis très heureux d’être ici car Palace est un club exceptionnel »

Désormais joueur de Crystal Palace, Ismaïla Sarr a fait part de ses grandes ambitions pour les médias du club londonien. L’ancien de l’OM a ainsi lâché : « Bonjour fans de Crystal Palace. Premièrement, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d’être ici car Palace est un club exceptionnel. Merci à l’entraîneur et au directeur sportif. Ils m’ont parlé de leur projet et j’ai accepté parce que c’est un bon projet. Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai entendu pour la première fois que Crystal Palace était intéressé par moi. Malheureux, je n’avais pas pu venir, mais maintenant, je suis là et je vais travailler dur pour cette famille ».

« Je vais tout donner pour le projet »

« J’ai vu que Palace était une famille. Cheikhou (Kouyaté) me disait souvent à propos de Palace : « C’est une famille, c’est une famille ». Maintenant, j’en fais partie. Je vais travailler dur sur le terrain et en dehors pour l’équipe et pour les fans aussi. Je vais apprécier jouer devant les fans de Palace et j’espère pouvoir montrer mes qualités. J’aime l’équipe, le club et les fans et je vais tout donner pour le projet. J’ai vu que la saison dernière, nous avons fini à la 10ème place, ce qui était super. Maintenant que je suis arrivé, je vais faire de mon mieux pour que nous puissions finir plus haut. Je veux travailler dur pour ce club et j’espère que cela va bien se passer. Je veux remercier Crystal Palace, les fans et l’entraîneur pour me faire confiance. Merci beaucoup, on se voit bientôt », a poursuivi Ismaïla Sarr.