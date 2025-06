OM - Greenwood : Le transfert qui lui fait peur…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, dont les arrivées ont été officialisées la semaine dernière, Romain Alessandrini aimerait voir deux joueurs d’expérience venir renforcer la défense de l’OM, mais l’ancien marseillais s’interroge aussi sur d'éventuels départs. En ce sens, il estime que l’on n’est pas à l'abri d’un transfert de Leonardo Balerdi ou de Mason Greenwood.

La semaine dernière, l’OM a officialisé ses deux premières recrues de l’été 2025, Angel Gomes (24 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans), arrivés libre en provenance du LOSC et de Burnley. Avant cela, Marseille avait cédé Luis Henrique (23 ans) à l’Inter Milan contre 25M€ et Romain Alessandrini s’inquiète d’éventuellement voir deux autres titulaires s’en aller, Leonardo Balerdi (26 ans) ou Mason Greenwood (23 ans).

« On n’est pas à l’abri de perdre un Leonardo Balerdi ou un Mason Greenwood » « Il faut un ou deux joueurs d’expérience à ces postes pour ramener de la sérénité dans l’équipe. Il y a eu beaucoup de blessures, de cartons, c’était difficile pour Roberto De Zerbi de trouver une ossature défensive, il devait en changer toutes les semaines. Il faudra voir aussi les joueurs qui vont partir. On parle beaucoup des arrivées et des pistes, mais on n’est pas à l’abri de perdre un Leonardo Balerdi ou un Mason Greenwood », a confié l’ancien joueur de l’OM (2014-2017), dans un entretien accordé à La Provence.