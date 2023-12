OM : Gattuso a la cote à l’étranger, il sort du silence

Axel Cornic

Arrivé pour remplacer un Marcelino parti après seulement sept matchs, Gennaro Gattuso est sous contrat jusqu’en juin et sans une qualification européenne, son avenir à l’Olympique de Marseille pourrait être remis en question. La presse italienne l’envoie déjà au Torino, où il pourrait remplacer un Ivan Juric très critiqué.

C’est la valse des entraineurs à l’OM, qui en a connu trois différents en seulement quelques mois. Le changement pourrait continuer, puisque Gennaro Gattuso pourrait bien être poussé vers la sortie à la fin de la saison et revenir en Serie A, avec le Torino qui lui ferait les yeux doux selon Tuttosport .

« Il y a deux semaines plus tard, quelqu'un pensait que j'allais être viré et maintenant on me parle de prolongation »

En conférence de presse, Ivan Juric s’est exprimé pour la première fois sur les rumeurs autour de son avenir, lui dont le contrat se termine en juin prochain. « Il y a deux semaines plus tard, quelqu'un pensait que j'allais être viré et maintenant on me parle de prolongation. En fait, je ne ferme aucune porte, je pense juste qu'il est bon de penser au travail maintenant » a expliqué le coach du Torino, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia .

« Je veux me sentir libre et en même temps il est juste que la société fasse aussi ses évaluations »