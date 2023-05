OM : Énorme rebondissement pour Guendouzi

Alexis Brunet

Alors qu'il ne sait pas encore à quelle place il va finir la saison en Ligue 1, l'OM doit déjà travailler sur son équipe de l'année prochaine. Pablo Longoria voudra conserver ses meilleurs éléments, tout en recrutant des profils de qualité. Mais il se pourrait bien que l'Espagnol laisse partir Mattéo Guendouzi, très apprécié en Angleterre.

Face au RC Lens, le 6 mai dernier, l'OM a laissé échapper la deuxième place de Ligue 1. Désormais troisièmes, à deux points des Lensois, les Marseillais doivent faire carton plein lors des trois prochains matches, en espérant un faux pas des partenaires de Seko Fofana.

Un mercato agité sur la Cannebière

Une fois la saison terminée, un autre challenge attendra les dirigeants de l'OM, le mercato. Il faudra revigorer un groupe qui a parfois rencontré des difficultés, notamment en Coupe d'Europe. Il sera nécessaire aussi de sceller au plus rapidement l'avenir d'Alexis Sánchez, qui est en fin de contrat cet été. Enfin, il faudra aussi faire rentrer un peu d'argent, et vendre pourquoi pas un des éléments les plus bankables.

L’OM tremble pour sa star, une excellente nouvelle tombe https://t.co/J1REmXuTJv pic.twitter.com/fDysarJut6 — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Guendouzi est pisté par Tottenham

Mattéo Guendouzi est l'un des joueurs marseillais avec la plus grande valeur marchande. Il pourrait notamment partir en Angleterre, où il garde une bonne côte, après son passage à Arsenal. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, c'est d'ailleurs l'ennemi juré des Gunners, Tottenham qui serait intéressé par l'international français. Une occasion pour Pablo Longoria de faire rentrer une belle somme d'argent.