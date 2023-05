L’OM va imiter le PSG, c’est la panique à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une belle saison à l'OM, Pau Lopez a rapidement fait oublier Steve Mandanda avec lequel il était en concurrence la saison dernière. Et pourtant, Pablo Longoria envisagerait de recruter un nouveau gardien et le nom de Yassine Bounou a circulé ces derniers jours. Une option qui ne convainc pas Jean-Charles De Bono qui craint que l'OM ne fasse comme le PSG qui avait attiré Gianluigi Donnarumma en 2021 alors que Keylor Navas sortait d'une belle saison.

«Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris»

« Il ne faut pas que l’OM fasse comme Paris. Ils ont mis les deux gardiens en porte-à-faux, je ne comprend pas. Il doit y avoir un gardien numéro un et un gardien numéro deux. Si le titulaire se troue constamment, ça peut changer les choses », confie le journaliste pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Si l'OM veut recruter Bounou, il faut vendre Lopez»