OM - De Zerbi sur le départ : La presse italienne lâche son verdict !

Roberto De Zerbi, coach de l’OM, est au cœur des rumeurs en Italie. L’Inter Milan, en quête d’un nouvel entraîneur, le piste activement après le possible départ de Simone Inzaghi. Malgré tout, le club marseillais réaffirme son intention de garder son technicien, qui a récemment participé à une réunion stratégique avec la direction pour consolider le projet.

«Consolider et réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune»

« Cette semaine, le propriétaire Frank McCourt et le président du conseil de surveillance Jeff Ingram ont accueilli aux États-Unis le président Pablo Longoria, le directeur du football Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi, ainsi que son conseiller Giovanni Rossi, pour une réunion de travail concluant une saison 2024-2025, marquée par l’atteinte de l’objectif majeur : la qualification en Ligue des Champions. Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024. (…) Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des supporters, partenaires, clients, salariés du club et tous ceux qui, par leur engagement et leur soutien, ont contribué à l’atteinte de cet objectif clé. Cette qualification en Ligue des Champions est le fruit d’un véritable élan collectif », indiquait l’OM il y a quelques jours.