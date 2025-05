OM - De Zerbi : Coup de théâtre annoncé en direct ?

Première saison réussie pour Roberto De Zerbi à l’OM ! Le technicien italien a emmené son équipe jusqu’à une deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le coach de 45 ans pourrait toutefois revoir ses plans pour son avenir, surtout s’il n’obtient pas les garanties qu’il veut pour la saison prochaine.

Florent Gautreau estime d’ailleurs que cette sortie a eu pour but d’essayer d’obtenir des garanties en vue de la saison prochaine. « La déclaration de De Zerbi sur son avenir ? Je pense qu'il y a une forme de part de négociations et je ne parle pas pour lui. Par rapport aux problèmes qu'il y a eu en interne et je parle de la Commanderie, est-ce qu'il demande quelques garanties pour être plus serein, ce qu'il veut en terme d'effectif par exemple en défense ? » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.

De Zerbi veut «être certain du projet» à l’OM

« C'est évident que si ça ne passe pas, il peut réfléchir. Un club, c'est une histoire de rapport de forces. Même quand les mecs s'entendent bien et que c'est relativement fluide, tu as le droit entre guillemets d'avoir aussi une part de rapport de forces. Toutes ces déclarations de fin de saison, ce n'est pas forcément parce que tu as envie de partir, c'est parce que tu veux être certain du projet. Il a peut-être demandé des choses qu'il n'a pas eu en termes de jeu et qu'il veut avoir pour la saison prochaine » a ensuite ajouté Florent Gautreau.