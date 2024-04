OM : Conditions fixées pour ce transfert à 15M€

Thibault Morlain

La saison prochaine, l'OM pourrait se présenter avec un nouveau gardien dans les buts. Exit donc Pau Lopez et pour le remplacer, il est de plus en plus question de Guillaume Restes. Ce mardi, ça s'est emballé à propos d'un transfert de l'actuel crack de Toulouse à Marseille. Une opération qui serait bel et bien d'actualité, mais l'arrivée de Restes serait toutefois soumises à certaines conditions.

Guillaume Restes l'a déjà clamé publiquement, il est heureux du côté de Toulouse. Pour autant, à 19 ans, il pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge et franchir un nouveau palier dans sa carrière. En ce sens, Restes pourrait rejoindre l'OM où il pourrait prendre la place de Pau Lopez. Un transfert toutefois encore loin d'être fait...

Le prix est fixé à Toulouse ?

Alors que Guillaume Restes est sous contrat jusqu'en 2028, il faudra sortir le chéquier pour tenter d'obtenir le feu vert de Toulouse pour ce transfert. Quel montant devra alors dépenser l'OM ? Selon les informations de La Tribune OM , il faudrait compter au minimum 15M€ pour s'offrir les services de Restes.

L'Europa League primordiale pour l'OM

Mais voilà qu'une autre condition serait essentielle pour boucler ce deal. En effet, le média spécialisée assure qu'une qualification de l'OM pour la prochaine Europa League serait primordiale. Si le club phocéen venait à échouer, le transfert de Guillaume Restes à Marseille pourrait alors ne pas être viable économiquement.