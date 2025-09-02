OM - Benatia : Le clash annoncé avec l’entraîneur pour le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il ambitionne de devenir entraîneur à l’avenir, Samir Nasri aimerait bien le faire à l’OM, où il a été formé et s’est révélé. Au centre de formation, il a noué une amitié avec Medhi Benatia, actuel directeur du football du club, et qui dure encore aujourd’hui, mais l’ancien international français estime qu’ils auraient très certainement quelques divergences concernant le recrutement s’ils étaient amenés à travailler ensemble.

Aujourd’hui consultant sur Canal+, Samir Nasri aimerait bien devenir entraîneur. Comme il l’a confié dans le podcast A la régulière de France Inter, à l’occasion de la sortie du documentaire « Samir Nasri : Rebelle » retraçant son parcours et sa carrière, l’ancien international français (41 sélections) en a l’envie, mais cela lui est pour le moment difficile.

Revenir à l’OM comme entraîneur, le rêve de Nasri « Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie », a déclaré Samir Nasri. En ce sens, deux clubs l’attirent particulièrement, Manchester City, où il a joué entre 2011 et 2016, mais surtout l’OM.