OM - Benatia : Le clash annoncé avec l’entraîneur pour le mercato !

Alors qu’il ambitionne de devenir entraîneur à l’avenir, Samir Nasri aimerait bien le faire à l’OM, où il a été formé et s’est révélé. Au centre de formation, il a noué une amitié avec Medhi Benatia, actuel directeur du football du club, et qui dure encore aujourd’hui, mais l’ancien international français estime qu’ils auraient très certainement quelques divergences concernant le recrutement s’ils étaient amenés à travailler ensemble.
Aujourd’hui consultant sur Canal+, Samir Nasri aimerait bien devenir entraîneur. Comme il l’a confié dans le podcast A la régulière de France Inter, à l’occasion de la sortie du documentaire « Samir Nasri : Rebelle » retraçant son parcours et sa carrière, l’ancien international français (41 sélections) en a l’envie, mais cela lui est pour le moment difficile.
Revenir à l’OM comme entraîneur, le rêve de Nasri
« Est-ce que je pourrais être coach dans le futur ? J’espère. J’espère avoir l’envie. Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie », a déclaré Samir Nasri. En ce sens, deux clubs l’attirent particulièrement, Manchester City, où il a joué entre 2011 et 2016, mais surtout l’OM.
« Je pense qu’on se disputerait un peu sur le recrutement »
« Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille », a-t-il ajouté, avant d’être relancé sur une éventuelle collaboration avec Medhi Benatia, actuel directeur du football de l’OM et son ami depuis leurs années communes au centre de formation : « En duo avec Benatia ? Pourquoi pas. Je pense qu’on se disputerait un peu sur le recrutement. Pour faire le rappel de ce qui s’est passé dans le passé quand on était dans la chambre au centre, on se disputait à chaque fois pour tel joueur ou tel joueur. »