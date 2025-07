OM - Aubameyang : Le grand retour est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après son départ pour Al-Qadsiah, la possibilité d’un retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM se confirme. Ce jeudi, les dirigeants marseillais se sont entretenus avec l’international gabonais et son entourage. L’attaquant âgé de 36 ans va être libéré de son contrat en Arabie Saoudite, mais le point clé pour revenir à Marseille sera son salaire.

Comme il le confiait dans un entretien accordé à L'Équipe au mois d'août 2024, Roberto De Zerbi aurait bien aimé pouvoir compter sur Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM. Toutefois, l’international gabonais (77 sélections, 31 buts), auteur de 30 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2023-2024, a décidé de partir pour s’engager avec Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, un choix que le technicien italien a respecté.

« Pierre-Emerick Aubameyang, je ne voulais pas qu’il parte » « Pierre-Emerick Aubameyang, je ne voulais pas qu’il parte. Mais j’ai accepté sa décision quand j’ai compris sa volonté. Je ne fais pas attention à l’âge d’un joueur, je regarde plutôt s’il a du caractère, s’il est bon ou pas. Il y a des jeunes qui ont du caractère et des plus vieux qui sont bons, mais qui ont peur. À Brighton, j’avais Adam Lallana et James Milner qui avaient presque mon âge, et ils étaient des exemples en tant que professionnels », déclarait Roberto De Zerbi, qui, un an plus tard, pourrait finir par avoir Pierre-Emerick Aubameyang dans son effectif.