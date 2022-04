Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Caqueret approché par un cador étranger ?

Publié le 22 avril 2022 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 22 avril 2022 à 14h58

Alors que son avenir avec l’OL est encore incertain, Maxence Caqueret est dans le viseur de l’AC Milan pour le prochain mercato.