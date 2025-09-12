Officiel - OM : Il fait ses adieux sur Instagram !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à Milan ce mercredi, Adrien Rabiot a bel et bien quitté l'OM après avoir été placé sur la liste de transferts. Mais avant de s'engager pleinement dans le défi milanais et de se concentrer sur ses retrouvailles avec Massimiliano Allegri, le milieu de terrain de l'équipe de France a fait ses adieux à l'OM.

C'est un transfert sur lequel personne n'aurait parié avant le 19 août. C'est à cette date que l'OM a officialisé le fait qu'Adrien Rabiot était placé sur la liste des transferts. Un choix justifié par la bagarre survenue quelques jours plus tôt dans les vestiaires à Rennes avec Jonathan Rowe, lui aussi poussé au départ. Adrien Rabiot s'est finalement engagé avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Arrivé en Italie ce jeudi, l'ancien joueur du PSG avait pris le soin auparavant de faire ses adieux à l'OM.

Rabiot fait ses adieux à l'OM « Depuis le 1er jour où je suis arrivé à Marignane, vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien, et m'avez tout de suite adopté en tant que Marseillais, et ce jusqu'à mon départ. Durant toute la saison vous m'avez encouragé, accompagné, porté, applaudi... vous avez été d'un soutien sans faille. J'ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France », écrit-il sur son compte Instagram avant de poursuivre.