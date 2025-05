Officiel - OM : Feu vert pour un gros transfert

Cet été, l’OM a pour ambition de réaliser un grand mercato afin de titiller le PSG la saison prochaine et de montrer de belles choses en Ligue des champions. Le club phocéen pisterait notamment Angel Gomes pour se renforcer, et cela tombe bien, l’Anglais a annoncé son départ du LOSC par le biais d’une publication sur son compte Instagram.

L’ OM est donc à la recherche de renforts et, pour cela, il regarde en Ligue 1 . D’après les informations de L’Équipe, le club phocéen serait d’ailleurs en négociations avec l’un des meilleurs joueurs du championnat, le Lillois Angel Gomes . Ce dernier brille depuis quatre saisons avec le LOSC et il a donc acquis une solide expérience en Ligue 1 .

Angel Gomes annonce son départ de Lille

Si l’OM fait venir Angel Gomes, cela ne lui coûtera rien en indemnité de transfert. Ce lundi, l’Anglais a annoncé par le biais d’une publication Instagram qu’il allait quitter le LOSC en fin de contrat dans les prochaines semaines. « Après quatre saisons inoubliables à Lille, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Ce club a été plus qu'une équipe, il a été ma famille, ma maison, et un endroit qui m'a façonné sur et en dehors du terrain. [...] Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et reconnaissant pour chaque moment. » Reste à voir si Pablo Longoria réussira à boucler ce joli coup.