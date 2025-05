Officiel : L’OM annonce trois transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir quelles seront les nouvelles recrues à débarquer à l'OM durant le mercato estival, Pablo Longoria a fait le point ce lundi en conférence de presse sur les options d'achat obligatoires qui vont être levées cet été. Et le président de l'OM confirme donc les signatures définitives de trois joueurs au sein de l'effectif phocéen.

L'OM s'attend à vivre un mercato estival relativement agité, entre les cas encore assez incertains (Rabiot, Greenwood) et les renforts attendus dans la perspective de renforcer l'effectif pour la Ligue des Champions. Mais en attendant, alors qu'il était présent en conférence de presse lundi matin pour le bilan de la saison à l'OM, le président Pablo Longoria a officialisé trois transferts.

Maupay, Højbjerg et Rowe transférés à l'OM

Neal Maupay, Pierre-Emile Højbjerg et Jonathan Rowe étaient arrivés l'été dernier à l'OM sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire si le club phocéen se qualifiait pour la Ligue des Champions. Ils vont donc être définitivement transférés à l'OM : « On a ces trois joueurs en prêt avec obligation d'achat conditionnée par la Ligue des Champions. C'était lié à des histoires de trésorerie », confirme Longoria.

D'autres cas à gérer

« On a aussi des joueurs en prêt avec des options libres, et il faudra gérer la situation de Bennacer en prêt avec option d'achat. On va discuter avec le coach, Medhi Benatia et ensuite communiquer à chacun quelle est notre décision », précise le président de l'OM sur les autres joueurs prêtés cette saison.