Officiel : Le PSG annonce une grosse recrue !

Le PSG a officialisé ces derniers jours le recrutement tant attendu d'Ilya Zabarnyi, qui débarque en provenance de Bournemouth pour 63M€ + 3M€ de bonus. Un gros coup selon Luis Enrique, qui ne tarit pas d'éloges au sujet du défenseur central ukrainien du PSG qu'il considère déjà comme un renfort majeur pour son équipe.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel depuis le 12 août dernier : Ilya Zabarnyi (22 ans) est enfin un joueur du PSG ! Le défenseur central ukrainien débarque en provenance de Bournemouth pour 63M€ (hors bonus), et aura donc la lourde tâche, à terme, d'assurer la succession de Marquinhos. Mais à quoi faut-il vraiment s'attendre avec ce recrutement de Zabarnyi au PSG ?

Luis Enrique très exigeant Interrogé en conférence de presse samedi, Luis Enrique a évoqué sa nouvelle recrue : « Défenseur, c’est une position difficile pour un joueur. On leur demande beaucoup, comme à Marqui, Pacho, Beraldo Lucas (Hernandez), etc… Car nous demandons beaucoup avec le ballon. Et sans, il y a des situations avec beaucoup d’espace dans leurs dos », indique d'abord l'entraîneur du PSG, qui ne se fait pas de souci pour autant en ce qui concerne l'intégration de Zabarnyi.