Officiel : Le PSG annonce le transfert d’un «joueur très important»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé ces derniers jours le départ de Presnel Kimpembe en direction du Qatar, et un hommage sera rendu dimanche au Parc des Princes à l'emblématique défenseur parisien qui aura l'occasion de faire ses adieux au public. Luis Enrique s'est confié sur ce départ de Kimpembe en conférence de presse.

Dimanche dernier, via un long post diffusé sur ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe (30 ans) réagissait à son départ du PSG qui venait d'être officialisé : « Je suis très fier d'avoir fait partie de cette famille du PSG. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d'années. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, de réussite, des rencontres et des belles valeurs comme le respect. C'est une belle équipe, un joli club. Plein de belles choses, des émotions », indiquait le titi, pur produit issu du centre de formation du PSG et qui s'apprête à rejoindre le Qatar pour la suite de sa carrière.

« C’est la vie, c’est difficile... » Interrogé en conférence de presse samedi, Luis Enrique a réagi à son tour sur ce départ de Presnel Kimpembe au PSG : « J’ai adoré Presko ! C’est la vie, c’est difficile. Il a été blessé ces deux-trois dernières années. C’est dommage car c’est un joueur de très haut niveau et je ne pouvais pas lui donner le temps dont il avait besoin », confie l'entraîneur espagnol, alors qu'une cérémonie est prévue dimanche au Parc des Princes afin que le public puisse faire ses adieux à Kimpembe.