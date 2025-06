Officiel : Le PSG annonce le départ d'un crack

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Naoufel El Hannach change d’air. Le jeune défenseur polyvalent de 18 ans a été prêté par le PSG au MHSC pour la saison à venir. Une belle opportunité pour le Franco-Marocain, qui retrouvera Zoumana Camara, son ancien entraîneur à Paris. Quelques instants après la signature de son contrat, il a livré ses premières impressions.

« C’est une fierté »

Capable d’évoluer à gauche comme à droite de la défense, El Hannach arrive avec l’envie de s’imposer rapidement. « Je suis très content de signer un an au MHSC. C’est une fierté pour moi de jouer dans un groupe professionnel et de gratter du temps de jeu. Je suis très content d’être Pailladin cet été et j’espère que l’on va faire une grande saison », a-t-il déclaré au média du club.