Officiel : Il quitte le PSG et s'annonce dans un «grand club» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG a tout changé au poste de gardien de but, recrutant Lucas Chevalier et Renato Marin ce qui a provoqué les départs de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Le portier espagnol s’est engagé avec Villarreal qui a déboursé 6M€ pour le recruter. Et il se réjouit d’avoir rejoint «un grand club».

Bien que discret durant le mercato, le PSG a toutefois décidé d'un changement majeur en révolutionnant la hiérarchie de ses gardiens de but. Ainsi, quatre mouvements ont eu dans ce secteur de jeu avec notamment l'arrivée de Lucas Chevalier. Le portier du LOSC, recruté pour 55M€, bonus compris, a remplacé Gianluigi Donnarumma, poussé au départ par Luis Enrique et qui a rebondi à Manchester City. Mais alors que Matvey Safonov restera la doublure dans les buts parisiens, l'identité du troisième gardien a également changé puisque Renato Marin est arrivé libre en provenance de l'AS Roma, poussant ainsi Arnau Tenas au départ. Ce dernier s'est engagé avec Villarreal. Et il semble très heureux de se retour en Espagne.

Tenas évoque son arrivée à Villarreal « Tout se passe très bien, je me sens très à l’aise. Ils m’ont beaucoup aidé depuis le premier jour. Le club est très familial, et j’apprécie beaucoup ça. J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club », lâche-t-il devant les médias avant d'évoquer la concurrence.