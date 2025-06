Officiel - Départ du PSG : Un joueur balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Yoram Zague a finalement décidé de changer d'air et de rejoindre le FC Copenhague sous la forme d'un prêt, assorti d'une option d'achat. Le jeune latéral droit de 19 ans pourrait donc ne plus jamais porter le maillot du PSG, et Zague s'est longuement confié sur ce choix de carrière.

Barré par la solide présence d'un Achraf Hakimi au top de sa carrière et qui ne se blesse jamais, Yoram Zague (19 ans) a été contraint de se contenter de miettes pour son temps de jeu cette saison avec le PSG (4 matchs en Ligue 1, 2 en Coupe de France). Le jeune latéral droit a donc décidé de changer d'air, lui qui vient d'officialiser son départ du PSG en direction de Copenhague, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. En clair, Zague pourrait définitivement quitter le PSG dans un an.

« Je suis reconnaissant envers le PSG, mais... » Interrogé sur le site officiel du FC Copenhague, Yoram Zague se livre sur son choix de quitter le PSG : « Cela signifie beaucoup pour moi de rejoindre un club comme le F.C. Copenhague. J’ai reçu une solide formation footballistique au PSG et je suis reconnaissant d’y avoir fait mes débuts, mais je pense qu’il est temps de passer à l’étape suivante. J’ai suivi les matches européens du F.C. Copenhague et j’ai vu comment le club donne sa chance à de jeunes joueurs au plus haut niveau – cela m’inspire et correspond à mes ambitions », indique le jeune titi du PSG.