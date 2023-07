Nouvelle grosse erreur du PSG sur le mercato ?

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs années, le PSG a pris la fâcheuse habitude de vendre ses meilleurs jeunes joueurs. Bien souvent, ils s'épanouissent en Bundesliga, un championnat qui fait confiance aux jeunes. Le club de la capitale a récidivé en vendant l'un de ses plus grands espoirs à un club allemand il y a deux semaines.

Le PSG recrute mais n'oublie pas de vendre. Le club de la capitale s'est récemment séparé d'El Chadaille Bistshiabu. « Je suis ravi de faire maintenant partie du RB Leipzig. Le club a une grande réputation en France, en partie à cause de ses succès sur le terrain, mais aussi parce que les jeunes joueurs peuvent y connaître une incroyable évolution au plus haut niveau », déclarait le jeune défenseur tricolore au moment de sa signature au RB Leipzig. Et il ne fait pas si bien dire...

Les titis s'amusent en Bundesliga

La Bundesliga est le nouvel eldorado des jeunes talents français et bien souvent, ils explosent après avoir été vendu par le PSG. C'est notamment le cas de Christopher Nkunku et de Moussa Diaby, tous deux vendus cet été pour un total de 115M€. Avec El Chadaille Bistshiabu, le PSG a donc peut-être commis une nouvelle erreur.

«El Chadaille est l’un des joueurs défenseurs les plus excitants en Europe»