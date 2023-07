Nouvelle bombe sur le mercato, une star est annoncée à l’OM

Thomas Bourseau

L’OM remet ça. Ces dernières années et particulièrement l’été dernier, diverses stars offensives ont été liées à l’Olympique de Marseille sur le mercato. Cette fois-ci, c’est au tour de Pierre-Emerick Aubameyang. L’occasion pour le10sport.com de faire un tour d’horizon sur les anciennes pistes prestigieuses activées par l’OM.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’été 2019 en tant que directeur sportif de l’OM, avant de devenir président du club phocéen en février 2021, les plus folles rumeurs ont circulé dans la presse concernant les arrivées de stars à l’Olympique de Marseille. Et particulièrement au poste d’attaquant. Alexis Sanchez a débarqué l’été dernier en provenance de l’Inter et a fait chavirer les coeurs des supporters marseillais tout le long de la saison. Néanmoins, son contrat est arrivé à expiration le 30 juin dernier et depuis, le flou demeure concernant sa continuité. L’Équipe explique même que le dossier est au point mort et que l’OM, en parallèle, lorgnerait Pierre-Emerick Aubameyang pour le remplacer. Avant l’ancien joueur de l’ASSE qui s’est imposé au Borussia Dortmund, à Arsenal et au FC Barcelone par la suite, d’autres grands attaquants ont été liés à l’OM dans la presse.

Cristiano Ronaldo et la naissance du #RonaldOM en juillet 2022

À commencer par la plus folle rumeur jusqu’à ce jour de l’ère-Pablo Longoria : Cristiano Ronaldo. Alors que le quintuple Ballon d’or cherchait une porte de sortie l’été dernier, n’étant plus en phase avec le projet de Manchester United, club qu’il a finalement quitté l’hiver dernier pour Al-Nassr.



En juillet 2022, le #RonaldOM a pris de l’ampleur et l’influenceur Mohamed Henni déclarait d’ailleurs que : « Ronaldo doit signer à l'OM, ça serait un tremplin dans sa carrière » . Par la suite, un journaliste italien a évoqué des contacts entre l’OM et Jorge Mendes, désormais ex-agent de Cristiano Ronaldo. Rappeur français très influent, Jul publiait sur Twitter le message suivant : « Laissez moi rêver #RonaldOM ». Par la suite, l’ancien joueur de l’OM, à savoir Djibril Cissé, interpellait Ronaldo avec un simple et sobre : « Viens mon ami » . Eric Di Meco s’est également pris au jeu en affirmant que ce serait impardonnable si Pablo Longoria et l’OM ne tentaient pas le coup.



À l’OM, l’agacement a grandi par la suite en affirmant que le dossier Cristiano Ronaldo ne déboucherait pas sur un transfert. Mais Ronaldo n’était pas l’unique folle rumeur de ce mercato estival.

Laissez moi rêver #RonaldOM pic.twitter.com/oBVRjqnV2Q — Jul (@jul) August 23, 2022

En parallèle de la rumeur Ronaldo, Griezmann a invité à signer à l’OM !

Depuis de longues années, Antoine Griezmann semble être un fervent supporter de l’OM. Et dans la foulée de la rumeur Cristiano Ronaldo l’été dernier, le feuilleton Griezmann a eu lieu. Journaliste espagnol, Hugo Scoccia révélait même que l’attaquant de l’Atletico de Madrid pensait « sérieusement » à signer à l’OM.



Proche du champion du monde tricolore, Matt Pokora se prenait au jeu avec un montage de Griezmann portant un maillot de l’OM et le message suivant : « Antoine Griezmann, t’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré, mon cousin. #GriezmannOM » . Finalement, comme avec Cristiano Ronaldo, les grands espoirs des supporters de l’OM de voir Antoine Griezmann signer un contrat sont tombés à l’eau.

@AntoGriezmann t’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin… 👀 #GriezmannOM pic.twitter.com/pxUr3Ss8tt — Matt Pokora (@MPokora) August 26, 2022

Sadio Mané et l’appel du pied de Pape Gueye à la CAN !

En février 2022, et alors que Sadio Mané brillait avec Liverpool et avait amené la sélection sénégalaise sur le toit de l’Afrique en remportant la Coupe d’Afrique des nations, il a été question de son transfert, ancien du FC Metz, à l’OM. Et c’est Pape Gueye, milieu de terrain de l’OM et coéquipier de Sadio Mané au Sénégal, qui l’a invité à le rejoindre à l’Olympique de Marseille. Lors d’un live Instagram de Gueye dans le vestiaire avec Sadio Mané, la question d’une signature à l’OM est tombée. Voici la réponse amusante de la star du Bayern Munich. « Les Marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens ».



Plus d’un an plus tard et alors que la rumeur Pierre-Emerick Aubameyang prend de l’ampleur à l’OM, l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo a fait une contre-proposition en demandant à l’OM de plutôt miser sur Mané. « Aubameyang ? Dans ces cas là qu’ils prennent Sadio Mané, en plus il est supporter de l’OM. Je pète l’armoire, je vais voir Micheline à la compta pour lui dire de vendre tout ce qu’elle peut vendre pour son salaire. J’ai l’impression que personne n’en veut, c’est quand même fou ». Et pour cause, le Bayern Munich pousse Sadio Mané vers la sortie…

Haha Sadio Mané sur le live Insta de Pape Gueye : « Les marseillais faites l’effort quand même, mettez l’argent je viens. Il faut payer le transfert et je viens » #TeamOM pic.twitter.com/FhVeH60Ag0 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 6, 2022

Les rumeurs Dybala et Depay

Au tout début du mercato estival de 2022, Jorge Sampaoli a surpris son monde en quittant son poste d’entraîneur de l’OM. Selon L’Équipe du soir, un désaccord sur le marché des transferts entre le technicien argentin et le président Pablo Longoria pourrait avoir été l’une des raisons de leur séparation. Et notamment le dossier Memphis Depay, que Sampaoli aurait aimé voir débarquer à l’Olympique de Marseille.



En parallèle, lors de ce mouvementé été 2022 pour l’OM, il a été question d’une arrivée de Paulo Dybala à Marseille après l’expiration de son contrat à la Juventus. La mayonnaise n’a finalement pas pris et le journaliste Fabrizio Romano a mis un terme aux espoirs des supporters. « Beaucoup de questions des fans de l’OM, mais on me dit que Paulo Dybala n’est pas une option pour l’Olympique de Marseille dans l’état actuel des choses. Aucune négociation en cours ».

Un retour de Giroud en France, l’OM y a pensé à deux reprises !